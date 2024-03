Edilson Aragão: Túneis da Aguanambi, solução ou contramão?

De vez em quando, os moradores desta "loura desposada do sol" são surpreendidos pelas autoridades, que fazem publicar nas mídias propostas para solução de problemas que nem sempre estão na agenda da população. Desta vez, coube à gestão municipal apresentar maquete eletrônica do projeto de interseção entre as avenidas Aguanambi e Domingos Olímpio, com a construção de túneis, para a solução do suposto conflito existente naquele cruzamento.

A experiência dos países mais desenvolvidos tem nos mostrado que obras viárias que privilegiam os automóveis em detrimento de modos de transportes mais sustentáveis, sem levar em consideração o uso do solo e a dinâmica urbana local, estão fadadas ao fracasso em seu principal objetivo de diminuir os engarrafamentos e permitir maior fruição.

Além de apresentarem alto custo socioeconômico e paisagístico, decorrente da segregação provocada pela transformação do caráter da via, esse tipo de solução rapidamente se exaurirá, em razão da demanda induzida que essas vias provocarão. Assim, mais cedo do que se espera, os engarrafamentos voltarão inexoravelmente. Não precisamos ir muito longe para comprovar o efeito deletério da demanda induzida na qualidade da paisagem urbana.

Recentemente foi implantado, pela gestão anterior, o binário das avenidas Santos Dumont e Dom Luiz, que tinham um desenho interessante, com canteiros centrais, que permitiam uma melhor segurança ao pedestre e uma melhor dinâmica urbana. Hoje essas avenidas se transformaram em dois rios caudalosos de automóveis, sem refúgio para o pedestre, sem arborização, sem mobiliário e sem vitalidade.

A recente pesquisa Origem-Destino, elaborada pela Prefeitura de Fortaleza, constatou que 33% das viagens da cidade são feitas a pé, 24% pelo transporte público, 5% de bicicleta, enquanto 26% se deslocam de carro. Se olharmos com atenção o desenho das vias, rapidamente compreenderemos como Fortaleza é antidemocrática e segregadora, uma vez que a parte da via destinada aos pedestres é muito inferior ao seu volume correspondente.

Assim, em consonância com as melhores práticas do urbanismo sustentável, é necessário que ampliemos o espaço destinado aos pedestres, arborizemos as vias, melhoremos seu mobiliário, ampliemos a oferta de ciclovias e, evidentemente, invistamos na ampliação e na melhoria do sistema de transporte público de passageiros, antes de ampliar o espaço para o automóvel.