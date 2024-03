Plínio Bortolotti: Bolsonaro é mais rejeitado do que Lula

As eleições municipais ainda estão distantes, portanto as pesquisas apontam cenários hipotéticos para uma realidade móvel. Os levantamentos servem para os candidatos calibrarem a campanha, de modo a conquistar Sua Excelência, o eleitor.

Um dos trunfos dos concorrentes ao comando das prefeituras dos 5.570 municípios brasileiros, na disputa de outubro, são os puxadores de votos. Eles vão desde exercentes de cargo público, como o presidente Lula; passando artistas influentes; chegando até mesmo a políticos inelegíveis, como é o caso de Jair Bolsonaro.

Na cidade de São Paulo, Guilherme Boulos (Psol) é apadrinhado por Lula, e Ricardo Nunes (MDB), atual prefeito, é apoiado por Bolsonaro.

Vejam resultado da pesquisa recente do Datafolha. À pergunta se o eleitor daria seu voto a um candidato apoiado por Bolsonaro, 63% responderam que não votariam "de jeito nenhum". Com relação a Lula, a rejeição cai para 42%.

Por outra vista, o apoio de Bolsonaro levaria 17% dos entrevistados a votarem "com certeza" em quem ele indicou; outros 19% responderam "talvez". Para Lula, os índices são de 24% e 31%, respectivamente. A pesquisa tem senões, pois muitos eleitores ainda não sabem quem apoia quem, decisivo para a transferência de votos, mas seus indicativos merecem atenção.

O fato é que determinados apoios podem trazer mais problemas do que votos, fazendo com que apadrinhados mantenham distância regulamentar de apoiadores.

Para piorar a situação nas hostes ultradireitistas, a capivara de Bolsonaro aumenta a cada conversa que seu ex-ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro Cid, tem com a Polícia Federal, tendo ele já cantado sete vezes na delegacia. Depoimentos de outros militares de alta patente também ajudam a pôr Bolsonaro no centro da trama golpista, que visava impedir a posse de Lula. Se o cerco policial se fechar ainda mais em torno do ex-presidente, ele pode tornar-se uma figura radioativa.

Quanto a Lula, ele também precisa ligar os sinais de alerta. Além da rejeição ora demonstrada, sua popularidade vem caindo nas pesquisas.