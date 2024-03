Luiz Eduardo Girão: Se o governo não atrapalhar...já ajuda!

Gosto de andar nas ruas,praças, feiras e conversar com meus conterrâneos. Um contato que me inspira! Aprendo muito dialogando com todos, independente se são de direita, esquerda, contra ou a favor de governo. Percebo que boa parte dos quase 2,5 milhões de fortalezenses está abandonada na segurança, emprego e saúde. Há comunidades inteiras ameaçadas por "toque de recolher" de facções com poder paralelo, por omissão do Estado.

Essa grave crise humilha o trabalhador e fez nossa cidade ser considerada a 9ª mais violenta do mundo pelo World Índex! Uma tragédia humana que devasta a base da sociedade: a família! A dor de perder entes queridos é irreparável; pais, mães e filhos - vítimas da violência -, são invisíveis ao Poder Público. Estamos diante da falência moral dos governos estadual e municipal. Pela inércia e mentalidade retrograda dos "gestores", os impactos dessa injustiça ainda afetam outras áreas; não por acaso, no ranking do crescimento econômico do Banco Central, o Ceará ficou em último lugar em 2023. Constantes aumentos de impostos e a burocracia pública sufocam nossos empreendedores, que poderiam gerar mais emprego e renda. A desumanidade nos equipamentos de saúde é de partir coração. Não fosse o trabalho heroico dos profissionais da área, remediando a falta de estrutura,seria o fim.

Dia desses conversei com uma mãe que "peleja", há quase 2 anos, por simples consulta com neurologista para tratar o filho autista. Não faltam recursos para resolver tais descasos, mas gastam mal, invertem prioridades! Ao invés de servirem à população, são servidos e têm a desfaçatez de manter a máquina inchada, por interesses do "poder pelo poder". Caso quisesse listar os parentes de autoridades beneficiados com privilégios, precisaria escrever mais de dois artigos. Mas vou citar 3 exemplos dessa gastança com dinheiro do pagador de impostos: secretário da casa civil, vice-governadora e ex-primeira dama, foram agraciados com generoso complemento de mais de 26 mil reais em seus já "gordos" salários, somente para serem "conselheiros" do Detran.

Uma indecência! E quem paga? Pessoas simples, honestas, cumpridoras de seus deveres, como a mãe que passa por "Via-Crúcis" para conseguir consulta médica. Fortaleza precisa vencer essa oligarquia do PT e PDT, que vem se alternando no poder e esquece o principal: compaixão. Isso, sim, é Fortaleza! A capital mais especial do Brasil precisa de gestão eficaz,com foco no cidadão. Assim seja! Paz&Bem