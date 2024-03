Joyce Ramos: Ouvidoria é a voz do povo na Defensoria Publica!

Foto: Arquivo Pessoal Joyce Ramos. Ouvidora Geral Externa da Defensoria Pública do Ceará.

Completados seis meses de atuação como ouvidora da Defensoria do Ceará, tenho buscado levar ao conhecimento do máximo de pessoas a existência da Ouvidoria e da DPCE, pois percebo que parte da população ainda não acessa os serviços de assistência jurídica por falta de conhecimento sobre a existência deles.

Implantada em 2010, a Ouvidoria Geral Externa tem o objetivo de promover a democracia participativa e o controle social no âmbito da Defensoria, assegurando o direito à população de indicar demandas e prioridades. O órgão tem se demonstrado imprescindível por fazer uma escuta ativa aos pedidos de informação, sugestões, reclamações e elogios.

A Ouvidoria funciona como um canal de comunicação direto entre a Defensoria e a população, garantindo transparência, qualidade e eficiência nos serviços prestados. Além disso, contribui para a melhoria contínua desses serviços ao identificar problemas recorrentes e propor soluções que venham a se tornar políticas públicas. Ao fazer isso, promove a defesa dos direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade.

É a Ouvidoria, por exemplo, o lugar no qual as pessoas podem pedir ajuda caso estejam com dificuldade de acessar os serviços da Defensoria. Lá, nossa equipe busca soluções que garantam o direito à assistência jurídica gratuita.

Ressalto ainda que a Ouvidoria da Defensoria Pública é um órgão externo, advindo dos movimentos e que atua junto a eles, dando vez às demandas do povo. Quando falamos em direitos da população brasileira, precisamos lembrar da importância da organização coletiva dos sujeitos que lutam por direitos. Afinal, nenhum direito no nosso país "caiu do céu". Todos são resultados de lutas sociais protagonizadas por pessoas que se organizaram para buscar a efetivação do que lhes é devido.

Por isso, talvez, a maior importância da Ouvidoria da Defensoria seja aproximar cada vez mais os movimentos sociais e o serviço público de acesso à Justiça, pois é ouvindo a população e atuando conjuntamente com quem luta por direitos que garantiremos um serviço jurídico ainda mais eficiente, respeitoso e condizente com a diversidade do nosso povo e de suas manifestações. n