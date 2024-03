Alessander Sales: Uma possível finalidade pública para o São Pedro

Discute-se em Fortaleza o que fazer com o edifício São Pedro. Para uns, sem atributos históricos e arquitetônicos para ser tombado - sob a perspectiva jurídica, claro - deve ser demolido, por segurança. Outros o tratam como um patrimônio material e imaterial, e pedem políticas públicas para a sua recuperação, uso e preservação.

O poder público tomou a decisão, discricionária, de sobrepor a segurança às demais questões.

Não é objetivo deste artigo contestar essa decisão, nem dizer qual a visão que deve prevalecer. O conflito está pautado no Judiciário e em diferentes esferas de representatividade da sociedade.

Mas cabe uma outra discussão, não menos importante: como a administração pública deve pautar-se na execução de sua decisão e o que deve fazer após a demolição que se desenvolve sob sua responsabilidade técnica, política e financeira?

Pela decisão já tomada, estamos todos suportando os custos da demolição, que serão depois cobrados dos proprietários, mediante uma execução que tem um longo prazo de duração. Assim, particulares receberão, ao final, o terreno livre, podendo utilizá-lo economicamente, o que, para eles, é uma ótima opção.

Existe, no entanto, uma outra possibilidade sobre o destino do terreno: em vez de devolvê-lo aos particulares, incorporá-lo ao domínio público.

Com os custos da demolição suportados por todos, seria razoável a desapropriação do terreno para uma finalidade pública. Como a edificação em si não tem valor indenizável, admitindo-se sua imprestabilidade ao uso, restaria abater dos custos da desapropriação apenas do terreno os valores empregados na demolição. Esse acerto poderia ser feito em uma negociação administrativa direta com os proprietários.

Essa solução poderia resultar na criação de um equipamento indutor da requalificação urbanística da Praia de Iracema, bandeira sempre levantada por diversas gestões, mas ainda pouco concretizada. As situações poderiam ser compatibilizadas: a segurança da demolição imediata e a destinação pública final do terreno.

Não restam dúvidas de que seria essa decisão a melhor que, como fortalezenses, esperamos de nossos gestores públicos, se a demolição for mesmo inevitável. n