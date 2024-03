Pedaços da história

Foto: AURÉLIO ALVES DEMOLIÇÃO do Edifício São Pedro terá duração de até 90 dias

Fui à Praia de Iracema pautado para uma outra matéria, quando me deparei com um guindaste levantando um trator, a mais de 40 metros de altura, para fazer a demolição de cima para baixo do Edifício São Pedro.

Subi o drone para ver melhor a destruição de uma memória, uma afetividade que várias pessoas sentem com a Praia de Iracema. É uma perda para nossa cidade, para nossa cultura. Uma edificação, que poderia ter sido remodelada há décadas, é vítima de vários olhos fechados. Fica a curiosidade: teremos mais um arranha-céu na orla de Fortaleza? Agora resta um sentimento de saudade.