Valdélio Muniz: Farra dos temporários

Nas últimas décadas, chamava-se trem da alegria o meio pelo qual gestores públicos empregavam quantidade expressiva de pessoas não submetidas ao crivo do concurso público. O "trem" era carregado com base em critérios genéticos (familiares) ou de apadrinhamento e afinidade eleitoral.

A Constituição Federal de 1988 tentou criar freios a essa sanha sem limites pelo uso da máquina pública como se fosse empresa pertencente ao gestor de plantão, impedindo o preenchimento de cargos públicos como moeda de troca. A conta do favorecimento de alguns era custeada pela coletividade com o pagamento de salário e com o recebimento de serviços nem sempre com a qualidade necessária e desejada.

O artigo 37 da Constituição deixou claro que administradores públicos devem se pautar por cinco princípios elementares: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Com isso, tentaram os constituintes alertar que gestores devem se pautar pelas normas legais e constitucionais, priorizar interesses públicos (e não particulares), agir com honestidade e transparência e oferecer resultados que a comunidade necessita.

Porém, o mesmo artigo 37 que fixou como regra geral e democrática de acesso aos cargos públicos a submissão a concurso, estabeleceu exceções justificáveis como os cargos de direção e assessoramento (considerados de livre nomeação e livre exoneração, por serem de extrema confiança e desejável qualificação técnica) e, nas hipóteses de urgência decorrente, por exemplo, de situações de calamidade pública, a chamada contratação temporária (por processo seletivo simplificado).

Contudo, sob os olhos (pelo que se percebe não tão atentos e às vezes coniventes) dos órgãos de fiscalização, muitos Municípios cearenses banalizam o uso deste recurso excepcional tornando-o regra. Não são poucas as cidades que ainda têm número de servidores temporários maior do que até mesmo o de servidores efetivos.

Injustificadamente (sob o ponto de vista legal), muitos "temporários" exercem atividades cuja necessidade é claramente permanente (como a limpeza de escolas, postos de saúde e outras repartições, ou o preparo da merenda dos estudantes). Além disso, é comum encontrar servidores cuja "temporariedade" da prestação de serviços beira ou ultrapassa uma década.

Usa-se deste expediente como brecha para continuar empregando "sem burocracia" cabos eleitorais (ou parentes destes) que se sintam não servidores da coletividade, mas devedores de favor ao gestor do momento (ou ao seu grupo político). Além disso, da forma como são celebrados contratos temporários, não são assegurados a estes os mesmos direitos daqueles contratados por concurso ou terceirização. Aos temporários da administração pública, o próprio Judiciário reconhece, no máximo, como contratos nulos, o direito a saldo de salário e FGTS. É preciso frear esta farra. n