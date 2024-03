A indústria, a Fiec e a juventude

Foto: O POVO Roberto Macêdo, empresário

A reindustrialização brasileira requer capacitação inovadora e, neste aspecto, é louvável a ação da Fiec, por meio do Sesi e do Senai, na ampliação de suas estruturas de ensino e criação de uma nova rede de equipamentos adequados às exigências tecnológicas de operações industriais e atraentes para a preparação de jovens.

Participei com muito interesse, nas duas últimas semanas, da inauguração de três desses equipamentos em Fortaleza e em Maracanaú.

O Sesi e o Senai da Barra do Ceará agora contam com o "Centro de Excelência para Transição Energética Jurandir Picanço", uma nova escola dedicada à formação profissional para o atendimento das necessidades de redução da emissão de carbono pela substituição dos combustíveis fósseis por fontes de energias limpas, como o Hidrogênio Verde, gerado a partir do sol e do vento que a natureza nos oferece em abundância. Em Maracanaú vi de perto os novos laboratórios do "Instituto Senai de Tecnologia Ariosto Holanda", uma estrutura de ponta, dotada de expertise técnica, onde se encontra também o "Centro de Inovação do Sesi".

No Centro de Fortaleza foi inaugurada a "Escola Sesi de Referência", que leva o meu nome, o que muito me orgulha, sobretudo por se tratar de uma unidade de ensino que tem metodologia inovadora voltada para estudantes que, nela, poderão interagir intensamente entre si, em um aprendizado com disciplinas integradas e integradoras da teoria com a prática. Fiquei muito entusiasmado ao ver ali jovens dominando a robótica, fazendo projetos, cálculos, circuitos integrados e construindo diversos protótipos, em uma efetiva aplicação do conhecimento.

Ao ouvir as falas do presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, nesses três eventos, reforcei a certeza de que estamos recriando completamente nosso sistema de ensino: instalações, currículos e métodos de transmissão e aquisição de conhecimento dos cursos das escolas profissionalizantes do Sesi e Senai.

É animador ainda ver que essa estrutura montada para atender necessidades do setor empresarial é uma forma da indústria contribuir para a capacitação técnica e cidadã da juventude. n