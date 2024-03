Ah! Fortaleza...

Foto: IANA SOARES Cláudia Leitão, professora da Uece e sócia da Tempo de Hermes Projetos Criativos

"Junto à sombra dos muros do forte, a pequena semente nasceu". A frase do poeta Gustavo Barroso abre o hino de uma cidade que, como tantas outras, cresceu, a partir de acampamentos e habitações precárias, em torno das sedes das forças militares, em busca de proteção e de um melhor exercício de suas práticas comerciais. Bons tempos... Mas voltemos à instalação, no século XVIII, da Vila do Forte e sua geografia favorável à exportação de matérias-primas (como o algodão), que permitirá, segundo Liberal de Castro, a inserção da pequenina Fortaleza no circuito do comércio com cidades como Liverpool, Havre, Hamburgo, Barcelona e Nova York.

Em um território pobre e assolado por uma natureza inclemente, a "impossibilidade de ser" funciona como um poderoso aguilhão que compele ao "sair de si", fundamento de um ethos nômade marcado pelo movimento e o exílio. Segundo Marguerite Youcenar, "um dos privilégios de sobreviver consiste em se lembrar". Como compreender Fortaleza, diante de uma memória constantemente esquecida e (re)inventada? Pelos caminhos do imaginário, conseguiríamos perceber que o Ceará é uma invenção do comércio. No século XIX, uma geração de mascates acabará por destronar velhas elites agrárias e Fortaleza crescerá como um locus de troca, baldeação e passagem. No entanto, o ethos empreendedor, que produzirá o enriquecimento de alguns, não representará a transformação dos valores da cultura do desapego à memória ou, ainda, o desprezo ao enraizamento.

No imaginário mercador, a especulação (fruto da astúcia entre o comprar e o vender), o gosto pelo efêmero e pela cópia (o kitsch) justificam a construção e a derrubada permanente de edificações simbólicas deste imaginário (a exemplo do Castelo do Plácido ou do Edifício São Pedro) e nos ajudam a compreender o fracasso das disputas judiciais, a falta do planejamento urbanístico da gestão pública, assim como a indiferença dos seus proprietários. A mentira não está no discurso, mas nas coisas, afirma Calvino. Como seres de passagem, sempre a fazer e refazer suas origens, os cearenses estaríamos condenados a um eterno presenteísmo? Ah! Fortaleza... n