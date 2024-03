Cidades que são oásis de diversidade gênica

Foto: Divulgação Fabio Angeoletto, professor da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR)

A urbanização é o mais importante fenômeno socioambiental global deste século. As cidades crescem e provocam impactos ambientais, inclusive no âmbito genético. É consensual entre os biólogos que a fragmentação de habitats ocasionados pela urbanização isola manchas naturais, como bosques, diminuindo o fluxo gênico entre as espécies, aumentando a endogamia, isto é, cruzamentos entre parentes, tudo isso resultando em acumulação de mutações genéticas deletérias e redução da capacidade de adaptação das espécies às mudanças ambientais, nas cidades.

Surpreendentemente, cientistas do projeto Global Urban Evolution publicaram um estudo demonstrando em escala mundial, que, ao menos para algumas espécies a urbanização promove, e não elimina, a diversidade genética. Eles realizaram o sequenciamento completo dos genomas de mais de 2.000 trevos-brancos (Trifolium repens), uma planta cosmopolita, de amostras obtidas nas zonas rurais e urbanas de 24 cidades de cinco continentes.

Os pesquisadores descobriram que as populações urbanas de trevos-brancos apresentavam alta diversidade genética, e, curiosamente, que havia um fluxo gênico mais elevado entre trevos urbanos do que entre populações de trevos em ambientes rurais.

Há evidências crescentes de que este modelo, denominado de facilitação urbana, pode ser aplicado a muitas espécies. Por exemplo, a ave europeia chapim-real (Parus major) apresenta maior diversidade genética nas cidades do que em florestas prístinas. No caso dos trevos, sua maior adaptação às cidades do que ao campo pode ser explicada pela biologia da espécie. Essa planta cresce rapidamente depois de danos como cortes de gramados - ao contrário de outras plantas com as quais ela compete.

As cidades apresentam uma infinidade de espaços verdes bem aparados (parques, gramados, quintais) onde o trevo pode crescer. Além disso, o trevo é sensível à seca e se beneficia da irrigação abundante em habitats urbanos. Por outro lado, nas áreas rurais ninguém está aparando polígonos onde ocorrem trevos, ou regando pastos.

A pesquisa intitulada "Does urbanisation lead to parallel demographic shifts across the world in a cosmopolitan plant?" foi publicada na revista Molecular Ecology e pode ser lida gratuitamente no site do periódico. n