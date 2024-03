O alto custo das campanhas eleitorais

Foto: Divulgação Cleyton Monte, cientista político, professor universitário, pesquisador do Lepem (Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídia) e colunista do O POVO

Estamos nos aproximando de mais uma campanha eleitoral. Partidos e pré-candidatos se movimentam e fazem as contas para saber o custo da empreitada. A pergunta é sempre a mesma: quanto é necessário para eleger um prefeito ou vereador de uma capital brasileira? A resposta é conhecida: muito caro. O Brasil tem uma das campanhas mais dispendiosas do mundo. Levantamentos realizados nos últimos 20 anos destacam que a razão entre o número de eleitores e o volume de recursos emprenhados é impressionante. Com campanhas encarecidas, temos poucos incentivos para a renovação de postulantes e a prevalência do poder econômico.

As eleições para as prefeituras exigem uma logística que realmente tem um valor elevado; agências de publicidade, equipes em diferentes pontos da cidade e o uso intensivo das redes sociais consomem milhões para tornar a chapa competitiva. Para os vereadores, os custos são menores e as estratégias as mais diversas: visitas sociais frequentes, presença no universo virtual e conhecimento sobre a região, tema ou grupo que deseja representar. É uma corrida difícil, que começa muito antes do período oficial de propaganda eleitoral. Quem tem mandato ou apoio da máquina acaba saindo na frente. A questão é complexa, uma vez que permeia um aspecto estrutural: a desilusão de parte do eleitorado com o mundo político e, não raro, a oportunidade de tirar vantagem do momento. A justiça eleitoral e o Congresso Nacional realizaram uma série de reformas para tentar baratear as campanhas. Talvez a mais ousada tenha sido o fim do financiamento empresarial. Apesar de bem intencionada, a medida não conseguiu frear os tentáculos do poder econômico - o Caixa 2 ainda existe. Além disso, os valores de grande parte dos serviços e produtos ficaram inflacionados - e nem estou falando da persistente compra de voto.

O problema está longe de ser equacionado, pois os grandes partidos políticos, aparentemente satisfeitos com o bilionário Fundo Eleitoral, pouco se preocupam com o diálogo social permanente. O mecanismo de representação política continua focado em personalidades e não em bandeiras ou programas. Recentemente, tivemos o ingresso das facções nesse jogo. Cada vez mais, as candidaturas com poucos recursos têm que usar da criatividade e de outras frentes de apoio para conquistar espaço. n