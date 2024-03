Assustado no teor dos meus próprios passos

Me afogo no escuro do silêncio inexplorado

Espírito jovem, tremo ao relento como folha verde

Na mira do caleidoscópio, meu desejo é passageiro

Guiado por estranha pureza, escorrego eu

Por entre esse mar de palavras-trincheiras

Tufão, desconhecido, ruas de mil saídas

Vaidoso, perder-me-ei no espaço das possibilidades

Metafísica, e tudo retorna mais translúcido

Viajante, percebo que a vida é um riacho de palavras

Meus heróis agora são os bêbados, os profanos

Exaltadores, ciganos e tabagistas. Sofredores,

Sentam-se ao redor da mesa dos meus pensamentos

Médium, senhor do tempo, converso eu agora

Com eles, com os mortos e com o passado.