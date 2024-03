Ora. Desde minha infância o objeto jornal me chama atenção. Aquele amontoado de papel dobrado de difícil maneabilidade por aquelas pequenas mãos, mesmo que pouco lidos por uma ingênua preguiça compensada por gigante curiosidade, me encantava.

Até que numa ruptura, o jornal deixa de chegar na minha casa. Morava no interior (Macaraú, distrito de Santa Quitéria) e na época a distribuição havia parado por lá, ou minha mãe havia cancelado a assinatura, não sei ao certo. Fui ter contato novamente com esse veículo do ano passado pra cá, em viagens que fiz a capitais, e o encanto voltou mais forte do que antes. Aquele conjunto de papel agora me encanta por conter as informações do dia, como um livro ou revista do dia, sem a poluição colorida e hedonista dos anúncios super coloridos das apelativas redes sociais em suas saturadas telas. Sem contar na qualidade das reportagens.

Hoje, morando na capital, tenho acesso quase que diário, ao passar pela banca, do CH3 da UFC ou da praça João Gentil.

Agradeço enfim ao O POVO por manter o formato jornal físico, e peço encarecidamente que não o pare, e cuide também da distribuição às bancas.

Em um mundo cada vez mais imediatista, individualista, e pior, deslocado da materialidade, uma ode ao papel.