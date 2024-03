Joyceane Bezerra de Menezes: "Novo Código Civil": família conjugal e não conjugal

A Constituição Brasileira previu que a família é a base da sociedade e deve receber a proteção do Estado. Constituições anteriores restringiam essa apenas à proteção à "família matrimonial", fundamentando o viés matrimonialista dos códigos que omitiam as famílias resultantes da convivência de fato, hoje denominadas "união estável". O Código Civil de 2002 se aproximou da Constituição, sem acompanha-la efetivamente porque nascia de um projeto datado da década de 70.

Os ganhos da população foram inquestionáveis quanto à redução do estigma sobre a união de fato, facilitando aos companheiros o acesso à proteção do Estado. Assim tiveram acesso à pensão por morte e à herança com a morte do companheiro; e aos alimentos e à meação dos bens, após a dissolução da união. Os filhos havidos no casamento ou na união estável já não podiam sofrer qualquer discriminação.

Em agosto de 2023, o Presidente do Senado Federal instalou uma comissão de juristas para, no prazo de 180 dias, atualizar o Código Civil, em razão das mudanças sociais, como o advento da internet, da ambiência digital, da inteligência artificial e das decisões vinculantes do STF que reconheceram as mudanças no âmbito das famílias.

A comissão, composta por notáveis juristas (na maioria, homens), apresentou o resultado dos trabalhos que representa mais do que uma atualização. E um novo Código Civil, construído em tempo recorde. Por isso, o texto traz inconsistências conceituais, trechos de redação prolixa e confusa, além de graves inconstitucionalidades, a exemplo do que se refere à pessoa com deficiência.

Classificou a família como conjugal e não conjugal, atribuindo referência destacada ao casamento, escapando da linguagem constitucional. Cercou a união estável de formalidades, transformando em verdadeiro casamento, destoando do propósito do instituto que é reconhecer efeitos jurídicos à convivência familiar informal. As uniões estáveis não registradas serão uma família de terceira classe que imporá dificuldade aos companheiros quando tiverem que reivindicar seus direitos. Embora não imponha o registro, amplia excessivamente a formalização sob a justificativa de facilitação da prova da união. Contudo, a solução proposta produzirá discriminação.