Regina Ribeiro: O São Pedro e a paisagem urbana na era financista

Nas últimas duas semanas, o edifício São Pedro se transformou em assunto favorito em várias rodas de conversa. Mesmo que o velho prédio arquejasse há anos enfrentando, inerte, o desgaste do tempo e descaso de todo tipo. Mesmo que promessas políticas surgissem aqui e acolá com iniciativas que pareciam querer criar uma certa miragem de restauro do gigante e possível uso cultural, turístico, ou comercial do lugar. Mesmo que todos nós soubéssemos ou desconfiássemos que nada disso aconteceria. Mesmo assim, o velho São Pedro há muito se moldava à paisagem urbana.

Agora, enquanto o São Pedro se vai, algo nos toca, porque entre outras coisas, a paisagem da redondeza já começa a mudar inteiramente e em breve será apenas uma memória. O monumento esquelético de um tempo fazia parte do que algumas pessoas chamam de direito à paisagem. Claro que seria necessário investigar melhor o conceito, mas gosto imensamente dele, porque a paisagem do São Pedro, localizado numa área nobre, não pertencia apenas a uma elite, mas a toda a cidade. Ele, de alguma forma, constituía um bem urbano da paisagem de Fortaleza.

Não estou defendendo que o prédio caísse aos pedaços e sujasse as mãos do prefeito Sarto de "sangue". Não se trata disso. Penso que, por se constituir num edifício que trazia marcas históricas de Fortaleza que inclui, principalmente o momento em que a Beira-Mar passou a se tornar território privilegiado de uma elite nascente, ele é um registro de uma época que Fortaleza precisa conhecer e isso não é sobre a elite em si, mas sobre sua história e sobre a forma, na maioria das vezes, descuidada como parte dessa elite avança sobre as áreas urbanas. Ou seja, uma história de todos nós.

Por isso, considero que o São Pedro se conecta ao trabalho da urbanista Raquel Rolnik, que há anos investiga territórios de grandes cidades que se tornam espaços de disputa pela financeirização urbana, que é como ela chama o movimento especulativo que acontece em áreas nobres nas metrópoles brasileiras.

Às vezes, os lugares tornam-se precários, não conseguem acompanhar a movimentação que acontece no seu entorno, descobrem-se fora de moda, decadentes. Nesse momento, a financeirização se propõe a modernizar.

Outro dia, enquanto passava de carro pela extensão da avenida Beira-Mar, pensei quanto tempo mais, lugares como o Ideal Clube e o Náutico vão sobreviver à tensão que implicitamente atinge esses espaços. Os dois são monumentos da memória da cidade, lugares que compõem uma paisagem urbana que, mais uma vez, não pertence apenas a uma elite.

São espaços que constituem memórias de uma Fortaleza que, aos poucos, vai cedendo a interesses financistas para atender, muitas vezes, a investidores estrangeiros, o que muda, inclusive, a relação com a morada em si. Ou seja, daqueles que fazem do lugar a extensão da sua vida, cuja paisagem interage diretamente com sua história pessoal.

O que deverá surgir no lugar do edifício São Pedro? O vão que se forma enquanto o velho espectador de Fortaleza sucumbe em doses aceleradas de desaparecimento pode abrigar muita coisa, incluindo um edifício com dezenas e dezenas de andares, cuja paisagem será apenas e tão somente um dos componentes financeiros do negócio.