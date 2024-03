Rômulo Moreira Conrado: 200 anos da fundação do Brasil

O dia 25 de março de 1824 assinala a data de fundação do Brasil enquanto país independente, na medida em que nesse dia entrou em vigor, após ser promulgada pelo Imperador Pedro I, a primeira Constituição brasileira, até agora aquela dotada de maior longevidade, marcando o fim do período colonial e o início de uma tumultuada história, na qual períodos de liberdade se intercalaram com diversos ciclos de arbítrio.

Nesse sentido, sob a influência de movimentos diversos como a revolução francesa, independência dos Estados Unidos e a chamada revolução liberal do Porto, instalou-se a Assembleia Nacional Constituinte em maio de 1823, apontando o imperador em seu discurso inicial a necessidade de se contemplarem três poderes distintos, de forma a evitar o despotismo e a tirania. Ao ser coroado, porém, em dezembro do ano anterior, já mencionara em seu juramento a defesa da Constituição, caso dele fosse digna.

Uma série de conflitos envolvendo questões diversas como debates sobre a liberdade de imprensa e acusações de abuso de em face de Pedro I, lançadas notadamente pelos irmãos Andrada, selou a sorte da constituinte, evidenciando a guinada de um governo que se prometia liberal rumo ao absolutismo, notadamente ao prever em novo projeto, elaborado pelo Conselho de Estado, a figura de um quarto poder, consagrando o poder moderador, definido pela norma como chave de toda a organização política e delegado privativamente ao Imperador, através do qual se controlava a ação dos demais.

Ideais e influências liberais fizerem emergir revoltas como a Confederação do Equador e um quadro de profunda instabilidade, somente ultrapassado já sob a reinado de Pedro II. Superada a crise inicial, pode-se dizer que a primeira Carta Magna cumpriu seu papel de consolidação do estado brasileiro, fornecendo seu sustentáculo normativo ao longo de quase 70 anos e trazendo o embrião da atual organização política e estatal.

Rompido seu sustentáculo econômico, caracterizado pela monocultura escravagista, surge uma nova ordem jurídica, sob o regime republicano.