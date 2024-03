Camyle Cruz: Não somos meninas, lindinhas, mocinhas no trabalho...

Foto: DIVULGAÇÃO Camily Cruz, Procurador-geral do Estado

Você mulher está lá fazendo um trabalho sério, camufla seus trejeitos femininos por meio de ternos pretos, calças retas, voz firme. A maquiagem esconde as noites em claro da dedicação dupla entre livros e atenção com a família, tudo isso para que num primeiro momento você seja adequadamente ouvida numa reunião de trabalho, e seu cabelo, sua idade, ou seu gênero não seja a primeira coisa a ser julgada.

Essa mulher quer somente que sua opinião seja digerida com o mesmo peso que qualquer homem na mesma situação seria ouvido, sem tantas distrações, porém.

No entanto, é comum que mulheres escutem no ambiente de trabalho ou corporativos, mesmo sem a intenção dos locutores ou mesmo a pretexto de elogios, expressões como "lindinha", "veja bem", " menina escute", "minha filha".

George Marmelstein, professor cearense, no seu livro "Discriminação por preconceito implícito", explica um pouco mais sobre esse nosso comportamento humano, determinado por questões históricas e culturais e, que de forma subconsciente, é orientado a condutas quase involuntárias de prejulgamento. Não podemos nos culpar, é quase que irracional, mas podemos aprender a limitar esse viés da nossa mente.

O fato é que mulheres estão na "caixinha" da sociedade em aspectos ligados à estética, atividades de cuidado e organização doméstica. A maternidade, no trabalho, é entendida como fragilidade e limitação. Por outro lado, homens são ligados à força, à segurança. E no ambiente de trabalho, as pessoas pedem essa fortaleza e solidez. Quando mulheres de várias áreas extrapolam essa caixinha, causa um certo desconforto.

O que estamos vendo, aos poucos, é que muitas mulheres têm essa fortaleza e segurança de competência no ambiente corporativo, sem precisar abrir mão da sensibilidade, da feminilidade. E isso precisa ser respeitado, porque é a história sendo reescrita.

Portanto, deixemos de lado os elogios no diminutivo às mulheres no ambiente de trabalho. Essas mulheres estão ali quebrando vieses de julgamento a todo momento. Não são meninas, lindinhas, mocinhas...são gigantes.