Vasco Arruda: Vinte anos do Programa de Preservação da Memória Eleitoral do TRE-CE

Foto: Foto: Kléber A. Gonçalves Vasco Arruda. Analista Judiciário do TRE-CE.

Há vinte anos, no dia 8 de março de 2004, era instituído o Programa de Preservação da Memória da Justiça Eleitoral do Ceará. Fruto de um trabalho de coleta e pesquisa de documentos realizado ao longo de dois anos, ao ser oficialmente lançado o Programa, vinha a lume, também, na mesma ocasião, o livro Fragmentos da Memória do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. O evento teve lugar no Museu do Ceará, onde foi realizada a sessão de instalação do TRE-CE, no dia 2 de agosto de 1932.

Estava lançada a semente de um projeto que daria bons frutos. No mesmo ano foi inaugurado o Centro de Memória Eleitoral. No ano seguinte, em 2005, começamos a fazer exposições itinerantes e palestras sobre a História da Justiça Eleitoral e das eleições, em escolas públicas e privadas.

Até o momento, foram publicados cinco livros da Série Memória da Justiça Eleitoral do Ceará. O Centro de Memória Eleitoral, aberto à visitação pública, se inseriu no calendário de eventos anuais do Instituto Brasileiro de Museus; foram celebrados convênios com outras instituições, como a Secretaria da Cultura do Estado do Ceará e o Museu da Fotografia, além da realização de exposições em parceria com o Museu do Ceará e o Memorial da Assembleia Legislativa. Recentemente foi realizada a Expedição da Memória, ocasião em que foi visitado o Arquivo da Câmara dos Vereadores e a Casa de Cultura do município de Icó, em busca de documentos de interesse para a memória eleitoral. Está em andamento, também, um amplo projeto de divulgação da memória eleitoral nas redes sociais.

Preservar e disseminar a memória institucional, especialmente dos órgãos públicos, é imperativa obrigação de quantos hoje compõem seu quadro funcional, em nome da preservação maior da memória coletiva brasileira. É nesse afã que o Programa de Preservação da Memória Eleitoral do TRE-CE tem focado suas ações ao longo de seus vinte anos de existência.