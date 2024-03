Francisco Elionardo de Melo Nascimento: A quem serve a privatização das prisões?

Foto: Arquivo Pessoal Francisco Elionardo de Melo Nascimento. Docente do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Uece e Policial Penal do Ceará.

A fala recente do ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio de Almeida, contra a privatização das prisões brasileiras gerou polêmica e controvérsias na atual gestão do executivo federal, porém essa não é uma problemática nova, ressurgindo com vigor em situações de crises e de pânico moral. De acordo com o Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), a população carcerária do país cresceu 448% nas últimas duas décadas, chegando a 837.443 em 2022.

Esses números colocam o Brasil entre as principais nações em número de aprisionamento, depois dos Estados Unidos (mais de 2 milhões) e China (1,7 milhão), sendo que o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. As prisões brasileiras são notavelmente precárias em suas instalações, programas educacionais e laborais, condições de trabalho dos policiais penais e serviços socioassistenciais, para além da superlotação que é o problema estrutural mais formativo desses espaços. Os altos custos da manutenção do sistema prisional e a sua ineficiência em ressocializar os apenados repercute em discursos em defesa da privatização desses espaços, sob a alegação de que a privatização tornaria as prisões mais eficientes em sua função ressocializadora pelo trabalho.

Ao analisar o "complexo industrial-prisional" nos Estados Unidos, a filósofa Angela Davis demonstra quão lucrativa é para as corporações a gestão penal, pública e privada. De acordo com a autora, a privatização das prisões é fonte direta de lucro para as empresas que as administram, mas o mercado da punição também atinge as prisões públicas que consomem os produtos e serviços lucrativos das empresas privadas, como é o caso das prisões brasileiras que terceiriza os serviços de alimentação, vestimenta, saúde, entre outros. É importante destacar que a privatização das prisões atende aos interesses das corporações, desprezando a complexidade do funcionamento dessas instituições que é marcado pela atuação das facções criminais.

Silvio de Almeida e outros estudiosos alertam que privatização das prisões transfere o poder punitivo e o monopólio da violência do Estado para a iniciativa privada, o que fere a legislação vigente ao mesmo tempo em que dá margem a atuação das facções na (co)gestão desses espaços. A lucratividade máxima das corporações com a privatização total das prisões implicará no encarceramento em massa de jovens negros e pobres como fonte de lucratividade as empresas, tornando esses espaços ainda mais vulneráveis à corrupção e a atuação das facções.