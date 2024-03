Ricardo Muratori: Macho, que calor é esse em Fortaleza?

O planeta Mercúrio é o mais próximo do sol. Por conta de estripulias cósmicas e traquinagens da mecânica celeste, a amplitude térmica é extraordinária. A superfície ensolarada chega a 427º Celsius. A outra face, na sombra, atinge 182 º Celsius "negativos". E por quê? Parafraseando James Carville, é a sombra, estúpido. E nós com isso? Trending tópics nas conversas de elevador e paradas de ônibus, o calor é o assunto mais quente do momento.

Somos um Mercúrio sem sombrinha. Mudanças climáticas, El Niño, pavimentação, baixa cobertura vegetal. As causas são variadas. Há quem diga que as mudanças do clima são quase irreversíveis e que, portanto, temos de cuidar das medidas mitigadoras. E, para nós, o que é isso? Entre várias coisas, é prover sombreamento. Um chapéu de palha no cocuruto da cidade. Em setembro, os nossos ventos são de 26 Km/h em média, o que é bom, desde que esteja na sombra. As trocas de calor com o vento que passa aliviam o desconforto. É um clássico a cena de pessoas esperando o ônibus na sombra do poste. E faz diferença, viu? Quando oferecem uma carona e você diz: "Não precisa, vou aqui pela sombra; já eu chego." É verdade, já,já chega mesmo.

O tempo é relativo pra quem não está no sol. Não precisa ser um Einstein pra saber disso. Ou a relatividade não foi comprovada em Sobral? O centro da cidade, com prédios altos em relação à largura das ruas, torna a caminhada menos penosa em função da sombra. Temos pouca cobertura vegetal, principalmente pública, nas áreas mais adensadas. Há muita mineralização do solo e uma massa construída gigantesca que absorve calor durante parte do dia e depois nos devolve. Uma árvore, uma marquisezinha, calçadas mais generosas e sombreadas, uma ou outra rua coberta, jardins, um laguinho sem dengue.

Há várias coisinhas que poderiam ser feitas, caso contrário estaremos condenados e esperar o ônibus na sombra de um poste ou de um super prédio. Como na canção, paletó de linho branco sob o meu chapéu quebrado, a vida vale o vento e a sombra. Ou é isso, ou vamos toda noite ter de ir dormir em Mercúrio. Chamo o Guanabara e vou.