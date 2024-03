Resgastamos, nesta página, alguns dos momentos históricos do O POVO relacionados à figura do Padre Cicero, um dos personagens mais ricos e infuentes do Ceará. Inclusive uma reportagem inédita que extrai dele uma análise da política e de políticos daquele momento. É um resgate importante para o leitor e que reforça riqueza do acervo de um jornal que já conta 96 anos completados.