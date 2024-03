Em breve serão marcados os 60 anos do golpe contra as instituições republicanas liderado por militares no Brasil e, de certa forma, apoiado por setores empresariais e civis, que instaurou a ditadura civil-militar, que durou 21 anos. Até o momento o executivo federal não se manifestou sobre algum evento para discutir e refletir sobre as consequências desse período tão drástico para o Brasil e, muito menos, citou a retomada dos trabalhos da Comissão Nacional

da Verdade.

Talvez o governo não queira mexer nessa questão num momento em que as relações com os militares, após o apoio destes aos acampamentos nos quartéis que culminaram nos atos terroristas de 8 de janeiro de 2022, são de desconfiança. Também não é um momento confortável para alguns núcleos militares, que, se não participaram do planejamento do golpe almejado por Jair Bolsonaro, omitiram-se ao saber e não denunciar às instituições republicanas.

Como não tivemos uma transição que de fato punisse aqueles que cometeram crimes e violações de direitos na ditadura civil-militar, já que a opção foi pela anistia ampla e irrestrita, muitos daqueles que saíram do conforto das suas casas para irem para Brasília depredarem o patrimônio público e tentarem instaurar um golpe em 8 de janeiro, acreditavam que, como tinham o apoio de alguns núcleos militares, não seriam punidos. Caso na transição as instituições republicanas tivessem exposto a verdade e punido os militares e agentes que violaram direitos na ditadura civil-militar, esses indivíduos que participaram dos atos terroristas de 8 de janeiro teriam outra percepção do custo dos atos que estavam à frente.

Nesse sentido, as punições e condenações que o Supremo Tribunal Federal vem efetuando são assertivas. Futuramente, qualquer outro grupo vai pensar muito antes de se aventurar a dar golpe nas instituições da democracia. O que não houve em relação aos crimes da ditadura civil-militar no Brasil. Por isso, é preciso sempre lembrar, denunciar, reviver, contar a história dos desaparecimentos forçados, e não ressignificar o golpe dado pelos militares há 60 anos no Brasil. Assim como, no futuro, a tentativa de golpe realizada em 8 de janeiro será lembrada, assim como as punições e condenações efetuadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). n