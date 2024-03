Wagner Pires: Porque técnicos em educação da UFC estão em greve

Foto: Arquivo Pessoal Wagner Pires. Integrante do Comando Local de Greve e Coordenador do SintufCe.

Técnico-administrativos em educação (TAES) da Universidade Federal do Ceará paralisaram as atividades no dia 15 último. Assim, fortalecem o movimento nacional, que já envolve 52 universidades federais.

A decisão pela greve ocorre após sucessivas negociações frustradas com o governo federal. O que querem os TAES, históricos defensores da democracia e da educação pública? A reestruturação do Plano de Cargos e Carreiras dos Técnicos Administrativos em Educação (PCCTAE), instituído há 19 anos, que já não contempla realidade atual.

Na pauta geral, os servidores querem também recomposição das perdas inflacionárias dos últimos anos em mais de 50% na remuneração; equiparação dos benefícios auxílio-alimentação, auxílio-saúde e auxílio-creche pagos aos servidores de outros Poderes; e recomposição imediata do orçamento das instituições federais de ensino, que vêm sofrendo com cortes.

Além de lidar com salários defasados e perdas inflacionárias, a categoria enfrenta, conforme dados do Painel Estratégico de Pessoal, taxa de evasão na carreira de 75%, o que significa que, a cada 4 concursados, 3 deixam o cargo nos primeiros 5 anos.

Quem fica enfrenta sobrecarga de serviço e precariedade das condições de trabalho. Resultado: adoecimento dos servidores da educação. O afastamento por motivos de saúde é mais comum entre TAES do que em qualquer outra carreira do serviço público federal.

Ano passado, os TAES viram com esperança a categoria ser convocada para a primeira mesa específica, criada pelo Governo Federal, para debater a reestruturação das carreiras do funcionalismo público. Mas, passados nove meses: nada.

Enquanto isso, outras categorias, que recebem salários duas ou três vezes mais elevados, muitas vezes para desempenhar as mesmas atividades que os TAES, já tiveram suas carreiras reestruturadas, obtendo ganhos que variam entre 25% e 100% de recomposição salarial.

E ninguém se engane: os 9% divididos em duas parcelas anunciados pelo ministro da Educação são para todo funcionalismo federal e não cobrem as perdas acumuladas em sete anos de congelamento de salários dos TAES.