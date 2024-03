O que é um homem?

Foto: Arquivo Pessoal Plauto de Lima. Coronel da PMCe, Mestre em Planejamento de Políticas Públicas.

Meu filho do meio, de 22 anos, perdeu o seu documento de identidade e precisava obter a segunda via. Então o acompanhei até a delegacia mais próxima da nossa casa para que prestasse queixa da perda. Ele relatou o ocorrido para o escrivão de polícia, que começou a coletar seus dados pessoais: qual é o seu nome? Data de nascimento? E seguiu perguntando. Foi quando fez uma pergunta que intrigou todos nós: qual é o seu gênero? Para mim, parecia tudo muito evidente olhando para aquela criatura de barba ao meu lado.

Toda essa confusão teve início quando os progressistas formularam a diferenciação entre sexo e gênero, influenciados pela filosofia existencialista de Sartre. Daí veio uma sopa de infinitas letrinhas. Hoje ela está assim: LGBTQQICAAPF2K . Isso mesmo, podem crer, trata-se de uma sigla, não é a minha senha da internet.

Antigamente, para se reconhecer um ser homem, bastava perguntar ao médico: e aí, doutor, é menino ou menina? Em seguida, você saía feliz para registrar o nome no cartório. Os mais ansiosos buscavam essa resposta ainda com o bebê na barriga da mãe, por meio de uma ultrassonografia. Os mais festivos abriam o resultado desse exame em um "chá revelação". Caso fosse menino, chovia algo de cor azul; sendo menina, a cor era rosa.

A novidade nessa sigla de constante mutação é a inclusão do termo Dois Espíritos, para se referir a uma pessoa que se identifica como tendo tanto o "espírito" masculino como o feminino. Ou seja, você se sente de um gênero e consegue frequentar locais exclusivos para o outro gênero sem poder ser questionado. E ainda tem aqueles que sentem ser um animal qualquer. Percebam que essa confusão mental vem gerando graves problemas sociais e até criminais.

Minha filha mais velha, certa vez, me falou que, quando suas filhas aparecerem com namorados, seria menos criteriosa do que eu, reduzindo as suas perguntas investigativas para uma: "filha, o seu namorado é homem?" Infelizmente, acho que essa pergunta simples de responder pelas gerações anteriores já não é mais tão simples assim nos dias de hoje. Afinal, o que é um homem? n