Cyro Regis Castelo Vieira: Reflexão no atual Plano Diretor da Cidade

Foto: Arquivo Pessoal Cyro Regis Castelo Vieira. Engeneheiro Civil, Mestre e Doutor em Planejamento e Políticas Públicas pela Uece.

O Plano Diretor de Fortaleza, ao ser revisto, no momento que completa 200 anos de passagem de vila para cidade, deve propor diretrizes, objetivos, e parâmetros de forma que garanta uma mobilidade eficiente para sua população, com uma proposta de cidade socialmente mais justa e que possa reduzir as desigualdades através da localização de atividades, que permita aumentar a acessibilidade a empregos e serviços de saúde e educação.

Alguns aspectos nos chamam atenção, como a pouca integração do atual plano diretor no que concerne ao uso e ocupação do solo com o plano de transporte que vem sendo implementado, deve haver uma relação harmônica entre os mesmos; existência de poucos eixos de transporte em relação ao sistema viário, pois os que se encontram definidos não são os mais conectados na rede viária; falta diretrizes para as chamadas centralidades ou sub centros do espaço urbano e como essas áreas se interconectam através dos diversos corredores; necessário se rever as densidades pois as atuais remete a um espaço menos compacto exigindo mais infraestrutura para atender a mesma quantidade de pessoas.

Maiores densidades devem ser discutidas para as margens dos eixos de transportes e entorno dos terminais e estações do metrô, BRT"s e VLT, devendo ser pensado uso misto para essas áreas, se tratam de potenciais centralidades e assim como os eixos de transporte público desempenham um papel fundamental no acesso a oportunidades da população a trabalho, moradia e serviços. A área do Papicu já se apresenta como um polo de integração física, já conta com equipamentos como terminal de ônibus, estações do VLT e da linha leste do metrô em execução.

As Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis) devem ser vinculadas aos eixos de transporte público. Podemos citar como exemplo o que ocorreu com a Zeis- Lagamar e o VLT Parangaba-Mucuripe.

As questões do desenvolvimento urbano e da acessibilidade as oportunidades e serviços no espaço devem estar consoantes com o Estatuto da Cidade e a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que são instrumentos principais da política urbana de nosso país.