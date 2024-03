Liliane Oliveira: Reconhecimento do potencial humano

A grande maioria da humanidade sente o desejo de controlar seu destino, precisam de algo porque lutar. E na educação não é diferente.

O professor enquanto mediador não pode prender e ou obrigar os alunos a terem sede pelo conhecimento. Mas, sim convencê-los de que somente o saber irá conduzi-los com inteligência a verdade contida em seus corações. O ser humano por si só já carrega mesmo inconscientemente em seus comportamentos a tão desejada liberdade, e que deve ser merecida após a consolidação dos princípios e os verdadeiros valores da responsabilidade.

De nada adianta o ser humano ser livre e não usar essa liberdade para o bem. Por esse motivo as políticas e práticas educacionais carecem urgentemente de uma visão e abordagem mais terapêutica dentro das salas de aulas. Onde o professor buscará no reconhecimento do potencial humano estímulos para motivar seus alunos levando-os a reconhecer seus comportamentos e ações que os fazem distanciarem do objetivo final a que busca e a que precisa apropriar-se. É notório e sabido crer que uma mente acelerada e ou pacata demais não terá foco no ensino-aprendizagem.

Vivemos na atualidade um período de turbulência afetiva, onde a grande maioria da humanidade passa por problemas e transtornos emocionais. E a escola por ser uma extensão da rotina e centro de formação para crianças tem grande responsabilidade por uma cura eletiva e efetiva dos comportamentos humanos. Nós, enquanto professores/educadores, somos dotados de grandes saberes filosóficos e habilidades nos campos da criatividade e humanidade.

Então! Cabe a nos unirmos forças e conhecimentos e irmos à busca das raízes das dores humanas, sem medo de buscarmos em nós primeiro o alimento e ou veneno para essas raízes. Devemos ser elo entre âmbitos escolares/sociais e famílias, para juntos pesquisarmos suas histórias individuais, elaborarmos documentações, relatos, resgatando o passado do aluno com dificuldades para então modificar crenças que o bloqueia, envolvendo este aluno a externalizar suas verdadeiras habilidades.