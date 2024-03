Rafael dos Santos da Silva: Joguemos água nas cinzas de 64

Quando as tropas militares marcharam à Guanabara não era uma revolução que estava em curso, mas um golpe de Estado. Hoje, 60 anos depois nos perguntamos: o que restou do golpe? Os 21 anos que se seguiram ao governo militar, adotado por boa parte da mídia e da sociedade civil, deixou um legado de forte repressão. A área econômica, a despeito do "milagre" da década de 1970, se apresentou uma verdadeira tragédia. Os anos de 1980 vão registrar a hiperinflação provocando uma crise social resultando em extrema pobreza.

Nas universidades, a violência com os estudantes foi desumana. Há registros desde proibições para colação de grau, perseguições em inquéritos desproporcionais, até eliminações físicas. Servidores - administrativos e professores(as) - igualmente foram alvos de duras perseguições em suas carreiras. Óbvio que houve quem apoiasse o golpe, tinham lá seus interesses. A estes restam- lhes o lixo da história. É certo que as feridas deixaram profundas cicatrizes. Todavia, é importante lembrá-las não por revanchismos, mas por imperativo pedagógico. Especialmente quando os noticiários dão conta da tentativa de um novo golpe civil-militar após as eleições de 2022.

É importante notar que este novo movimento golpista somente foi sufocado graças a valorosos democratas que teimaram em ficar do lado certo da história evitando mais um desastre político e social. Por isso joguemos água nas cinzas de 64. Nesse particular, a Universidade Federal do Ceará por meio da sua Comissão de Direitos Humanos e seu Memorial, juntou-se a comissão de ex-estudantes para pedagogicamente guardar a Memória, revelar a verdade e buscar a Justiça. Razão pela qual serão desenvolvidos ao longo do ano, momentos dedicados a reconciliar a UFC com seu passado.

Para concertá-lo? Impossível. Para curar o que ainda está em aberto e desta forma olhar para o futuro. Nada melhor que aproveitar as comemorações dos seus primeiros 70 anos. Quem sabe isso nos amadureça para as próximas 7 décadas. Por fim, precisamos lembrar para não esquecer, não esquecer para que nunca mais se repita: ditadura nunca mais.