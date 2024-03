Emmanuel Furtado: Trabalho decente

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) define o trabalho decente como "aquele desenvolvido em ocupação produtiva, justamente remunerada e que se exerce em condições de liberdade, equidade, seguridade e respeito à dignidade da pessoa humana" (OIT, 2001). A dignidade do ser humano se traduz na ideia de que aquele é sempre um valor em si e por si, devendo assim ser tratado e nunca como objeto, ou coisa, lembrando que o que existe sobre a terra há de ser ordenado em função do homem, o qual há de ser o seu centro e seu termo.

O trabalho digno há de se espraiar através das características da ocupação produtiva, que seja justamente remunerada e que venha a ser exercida em condições de seguridade, equidade e liberdade. Ocupação produtiva e justamente remunerada é aquela que, num sentido social e econômico mais específico, contempla as necessidades vitais mínimas do obreiro, buscando-se que o salário mínimo implique, necessariamente, em condições de sobrevivência digna e decente do trabalhador, atendendo a dignidade moral do laborista, que há de ser vista como uma relação de justiça.

A OIT tem por escopo promover a liberdade de associação e direito à negociação coletiva, delineadas na Convenção 98, que cuida da Liberdade Sindical e Proteção ao Direito de Sindicalização, reforçando-se a efetivação do diálogo social, o qual implica na participação dos atores do campo trabalhista na confecção de seus direitos e deveres. Também de se mencionar que o trabalho decente em condições de equidade implica no respeito às questões de gênero, arredando qualquer discriminação entre o trabalho do homem e da mulher. Sob a ótica do trabalho decente enquanto sustentável, tem-se que, a bem da harmonia entre trabalho e ambiente, é imperativo que as necessidades humanas de trabalho decente e ambiente saudável venham a ser resgatadas, tendo o empregador papel fundamental para propiciar dito ambiente saudável e sustentável.

Assim, o trabalho decente desnuda-se como trabalho ecológico, uma vez que a maneira como o homem trata o ambiente está imbricada ao modo como trata a si próprio e a seu semelhante. O conceito de trabalho decente é tentativa da OIT de orientar as condições de trabalho no contexto da globalização, esta que acaba por gerar trabalhos indecentes, como os em condições análogas à condição de escravo, o trabalho infantil, a pejotização, o labor empregatício sem anotação da carteira de trabalho, a ocorrência dos vários tipos de assédio no âmbito empresarial, o abuso das plataformas digitais, situações essas que tornam o trabalho precário e degradante, desvinculando-se da busca pelo trabalho decente, que implica no respeito à dignidade humana e cuidado com o meio ambiente.