Socorro França: Nada sobre nós, sem nós

Foto: Divulgação Socorro França, secretária dos Direitos Humanos do Ceará

Incentivar a participação social é uma diretriz que adotamos na Secretaria dos Direitos Humanos (Sedih). Temos a compreensão de que não é possível fazer políticas públicas efetivas sem compreender quais as necessidades reais daqueles que as vivenciam na prática, no dia a dia. "Nada sobre nós, sem nós", como afirma o lema da luta pelos direitos da pessoa com deficiência.

Pensar em políticas para pessoas com deficiência torna essa diretriz ainda mais pulsante. É essencial que tenhamos a contribuição daqueles que necessitam que a inclusão seja eficaz para que participem de forma plena na sociedade, com igualdade de condições.

Nesse sentido, vejo enorme potencial na realização de conferências, espaços que reúnem representantes da sociedade civil e do poder público para discutir desafios e estratégias. É com isso em mente que realizaremos, em abril, a V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Ceará.

O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Cedef), vinculado à Sedih, está mobilizado, junto à Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência, para promover esse encontro. Uniremos os resultados do que foi discutido em conferências municipais realizadas por todo o Ceará, a fim de consolidar propostas para a Conferência Nacional que considerem as necessidades e prioridades da população cearense nessa seara.

Os debates da Conferência acontecerão em torno de 5 eixos temáticos: estratégias para manter e aprimorar o controle social assegurando a participação das pessoas com deficiência; garantia do acesso das pessoas com deficiência às políticas públicas e avaliação biopsicossocial unificada; financiamento da promoção de direitos da pessoa com deficiência; cidadania e acessibilidade; e os desafios para a comunicação universal.

Os resultados devem direcionar as políticas públicas relativas aos direitos das pessoas com deficiência. Depois do sucesso da Conferência Estadual de Migração, Refúgio e Apatridia do Ceará (Comigrar-CE), chegamos à V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Ceará com muita vontade de promover mais um excelente momento de troca de experiências, diálogo e proposição. n