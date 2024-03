Stefany Almeida: O mínimo

Você se sente seguro e protegido no seu ambiente de trabalho? A comunicação e a cultura organizacional promovem a abertura para o diálogo e levam em consideração o impacto de suas atividades em sua saúde física e mental? É crucial ressaltar que cabe à empresa garantir um ambiente de trabalho seguro e acolhedor para todos os seus colaboradores. Escolher e capacitar as pessoas para ocupar cargos de liderança e gestão, também são atitudes essenciais para garantir a qualidade de vida no trabalho.

Nesse contexto, é comum encontrarmos tanto chefes quanto líderes dentro das organizações às quais pertencemos. Provavelmente, você já observou que em muitas empresas essa distinção se torna bastante evidente. O chefe é caracterizado pelo excesso de poder, pela hierarquia centralizada e pelo autoritarismo, enquanto o líder exerce confiança, encoraja o pensamento estratégico, reconhece e recompensa o bom desempenho. O fato de as empresas não mais encararem seus colaboradores simplesmente como mão de obra tem promovido a abertura de diálogos e facilitado a identificação da liderança eficaz.

Que tipo de profissional você deseja ser? Que impacto você deseja causar nas pessoas que trabalham ao seu redor? O que você estaria disposto a fazer pelo bem-estar do seu time? Estes são alguns dos questionamentos que eu levaria em consideração ao gerenciar uma equipe, caso tornar-me uma líder de fato fosse um objetivo. Ao ocupar cargos como esse, é crucial entender que, se não soubermos ser profissionais humanizados, podemos causar doenças psicológicas nas pessoas que trabalham ao nosso redor. A Síndrome de Burnout é um exemplo de como o esgotamento e a pressão psicológica podem afetar um colaborador quando liderado por indivíduos despreparados.

No GOV, existe uma página exclusiva dedicada aos conteúdos de assédio moral e sexual, contendo perguntas e respostas, exemplos de situações, definições e instruções sobre como denunciar. O objetivo é que você, leitor, compreenda seus direitos e saiba para onde recorrer caso seja necessário. Não hesite em denunciar; não se cale diante de abusos. Ao fazer isso, você não só protege os próximos profissionais que possam enfrentar situações semelhantes, mas também responsabiliza os culpados. Seja corajoso.