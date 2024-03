José Dirceu: O jogo de xadrez de Bolsonaro

A mobilização de 25 de fevereiro na Avenida Paulista, em São Paulo, foi um jogo de guerra em que um capitão reformado começou a montar sua estratégia de defesa, após tentativa de golpe de Estado, mas a apresentando como um ataque. Na prática, um diversionismo da acusação de crime contra o Estado Democrático de Direito.

O objetivo do ex-presidente Jair Bolsonaro é se apoiar nas mobilizações para contrabalançar sua defesa, praticamente impossível diante das provas materiais e dos indícios abundantes de que comandou um golpe de Estado. Esse golpe tinha duas frentes: os comandos militares que o apoiavam e apoiaram os acampamentos em frente aos quarteis, um crime segundo a legislação militar; e o 8 de janeiro como desdobramento da primeira frente, já que os acampamentos e as denúncias de fraude, que também contaram com a conivência e conluio de comandos militares, não se desdobraram num golpe, daí a ocupação e depredação das sedes dos Três Poderes na capital da Republica na expectativa de que a resposta seria um levante em outras capitais e uma intervenção militar para repor a lei e a ordem.

Derrotado e processado, vendo seus cúmplices serem presos e as investigações avançando cada vez mais para provar o seu comando e a omissão e apoio de importantes militares, empresários, governadores, parlamentares e ministros, Bolsonaro se apoia no PL, seu partido, para a luta na frente político-eleitoral. Por isso deu a ordem de uma frente anti-PT, começando por São Paulo uma mobilização para testar e arregimentar suas bases tanto para sua defesa como para a disputa eleitoral - e assim constranger os aliados em outros partidos de direita.

Há outros fatos que não podem se dissociar da estratégia de defesa de Bolsonaro na Paulista. É o caso da demissão de 34 coronéis da Polícia Militar sob pretexto de modernizar a instituição, quando na verdade podemos estar assistindo à captura da PM paulista para os planos golpistas do bolsonarismo. Sobretudo depois que o governador Tarcísio de Freitas se tornou um dos principais articuladores da manifestação.

A experiência dos atos golpistas de 2022 nos recomenda não subestimar Bolsonaro e seu entorno, nem os ressentidos no meio militar. Não nos iludamos: seu objetivo continua sendo dar um golpe e governar por meio de uma ditadura.

Isso coloca na ordem do dia o imperativo de levar a julgamento os responsáveis pela tentativa de golpe de Estado sem impunidade ou anistia. Ao mesmo tempo é necessário manter e consolidar a Frente Ampla Democrática que o derrotou e levou Lula ao governo sem ilusões sobre o caráter e os objetivos da extrema-direita. A mesma extrema-direita que o bolsonarismo articula e organiza no Brasil com apoio internacional.