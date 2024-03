Paulo Roberto Pessoa: Ainda estamos vulneráveis

Foto: Arquivo Pessoal Paulo Roberto Pessoa. Professor do Curso de Geografia e do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UECE.

Dizem os antigos sertanejos que se a primeira lua cheia do mês de janeiro surgir avermelhada no céu por entre as nuvens, a chuva está garantida. De fato, nos primeiros meses do ano, assistimos com espanto todo poder estarrecedor das chuvas que provocam enchentes, alagamentos, deslizamentos e mortes em várias cidades brasileiras. Todos os anos a história parece se repetir caprichosamente.

A chuva que cai do céu, nunca esteve tão ligada àquilo que fazemos na terra, e isso torna a questão dos alagamentos nas áreas urbanas uma questão multifatorial. A circulação da água no planeta, é um processo fascinante, igualmente tênue e delicadamente complexo.

O último Censo do IBGE de 2022, apontou que a população brasileira é de aproximadamente 203 milhões de pessoas. Em Fortaleza, somos aproximadamente dois milhões e quatrocentos mil habitantes, que se distribuem no tecido urbano de maneira completamente heterogênea.

Considerando este e os outros fatores, podemos crer, que, mesmo a sociedade atual vivenciando as consequências catastróficas dos efeitos do clima, este por sua vez, tem apenas respondido à sua maneira, em parte, como consequência das relações de produção e consumo pós-revolução industrial.

O crescimento desordenado das cidades, as dificuldades de planejamento e execução de obras, a impermeabilização do solo urbano, o aterramento das lagoas, as deficiência no tratamento dos resíduos sólidos e a ausência de uma consciência ambiental na prática, são apenas alguns dos fatores responsáveis pelo caos provocado pela chuva nas áreas urbanas. As grandes cidades brasileiras, umas mais outras menos, ainda tem algum oferecem algum tipo de risco as ações do clima e Fortaleza, não é uma exceção, com suas áreas de alagamento corriqueiras.

Lamentavelmente, o clima não se dobrará a nossa vontade. As chuvas, escassas ou intensas são reais e exigem ações assertivas concretas, como planejamento urbano através de modelagens que aponte áreas de risco de alagamentos, sistemas eficientes de alerta para a população, bloqueio de vias urbanas, realocação de populações vulneráveis, entre outras tantas medidas.

Não podemos brigar com clima, precisamos apenas saber nos defender através de um enfrentamento sério e coletivo. E sim, ainda estamos vulneráveis. n