Emília Buarque: Entre polos ambíguos e semelhantes

Polarização parece um assunto velho e já muito dissecado, porém, insistir no tema é necessário. Somente assim provocaremos alguma alternativa.

Perceber que estamos hoje no Brasil e no mundo entre opções ambíguas e semelhantes é simplesmente definir um diagnóstico. Precisamos, contudo, transformar esta análise em tese e fortalecê-la, repeti-la, evidenciá-la, esgotá-la, até que produza incômodo ao ponto de deflagrarmos uma via de novas ideias e novos personagens, que tenham firme desígnio de romper com o "establishment", não somente nos entregar uma carta de "boas" intenções.

Perceberam que muitos dos que se intitulam arautos da democracia nada mais fazem do que querer guardá-la a seu próprio julgamento? De outro lado, os que personificam a liberdade nada mais fazem do que liberalizar seus próprios conceitos, sem inquirir o quanto isto afeta ao outro.

Essa realidade que ocorre em vários países do mundo e também no Brasil só tem de diferente o endereço. Ao nos depararmos com estas ideias, mesmo diante do planeta explodindo em inovação e tecnologia, percebemos que o homem e a sociedade que ele mesmo formou não são capazes de se requalificarem o suficiente para desintegrar ideias e estruturas retrogradas, e por fim criar algo novo.

Enquanto assistimos a tecnologia entrar em nossas vidas, controlar nossos dados e interferir em nosso dia a dia, permitimos que mais e mais estragos sejam feitos em nome do que hoje, de forma banal, revestem da palavra propósito.

Conceitos diversos têm servido a todo o tipo de destruição, desde a moral à sobrevivência do planeta e do ser humano.

Sob a bandeira da preservação do meio ambiente, por exemplo, crianças morrem em ambientes insalubres ou por falta de acesso a atendimento básico de saúde e até alimentação. Ou sob a égide da justiça social, são fomentadas políticas de aprisionamento de cidadãos em uma condição rasteira e subdesenvolvida. O contrário disto, cheio de distorções, também não tem nos rendido bons frutos.

Parece que o mundo está mais preocupado com justificativas do que com iniciativas.

Se você, como eu, está se sentindo frustrado e não pertencente aos polos que aí estão, faça uso de suas redes e de seu entorno para provocar o constrangimento à mudança. O tempo pode estar ou não a nosso favor, porém, no futuro não seremos acusados de não termos lutado em busca de soluções.