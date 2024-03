Luísa Vaz: O canto da Saracura

A Saracura ainda canta no Parque Rio Branco dizendo que tem três potes para guardar as águas que empoçam com as chuvas do inverno. Ela não sabe que a previsão é de seca para este ano, nem tem ciência de que a Prefeitura de Fortaleza está drenando as águas que, por acaso, venham a cair por aqui. Os sapos estão se preparando para a grande festa do acasalamento que acontece com as primeiras chuvas. Os encharcados são o espaço ideal para aquele amplexo que resulta em mais vozes chamando Ruth, Ruth, Ruth...

Rolinhas, sabiás, anuns, gaviões... iguanas e outros répteis são moradores do parque, deveriam ter sido levados em conta no projeto de reforma da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), afinal a tal reforma prega em seu memorial descritivo que "busca a preservação do meio ambiente...". Ah se fosse verdade! Se fosse, o parque não estaria sendo escavacado, soterrado, cimentado. Bastaria ter consertado o que estava quebrado, repostas as grades de proteção e colocada segurança e vigilância, como é desejável em espaços públicos como parques.

As três nascentes que existem na pequena área de menos de oito hectares saberão o quão maléfico é o projeto de reforma da prefeitura quando não tiverem mais o suporte dos encharcados para a sua retroalimentação. Muitos pequenos seres que dependem de água para viver ficarão com as mãos na cabeça se perguntando: e agora?

As árvores do Parque Rio Branco formam uma bonita e importante mancha verde no mapa de Fortaleza, apesar das podas feitas sem critério técnico, principalmente entre 2015 e 2018. Oitis, paus-brancos, ipês, oiticicas, ingazeiras, cedro, a maioria ainda em formação, quase todas as árvores nativas foram deformadas a golpe de facão cego por empresas terceirizadas pela prefeitura. As árvores e as águas são os elementos que causam ao visitante do parque a sensação de conforto térmico, e manter essas características deveria ser uma prioridade em tempos de mudança climática.

Entre o abandono de décadas e o repentino interesse da prefeitura pelo Parque Rio Branco, ficam as perguntas: o parque vai ter um plano de gestão com um profissional competente para gerenciá-lo? A prefeitura vai colocar segurança e vigilância para evitar depredação do espaço ora reformado ou vai continuar a sua prática de abandono para daqui a dez anos fazer outro projeto de reforma?

Entre o silêncio oficial e o canto residual ainda há tempo para se ouvir a mensagem do canto da Saracura!