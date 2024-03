Foto: FÁBIO LIMA ESTRUTURA de posto da PRE na CE-040 desaba

Ventos fortes na manhã da última quarta-feira derrubaram a estrutura metálica que cobria o posto rodoviário da PRE na CE-040 em Aquiraz. Por sorte não havia ninguém sendo abordado no momento do desabamento. Quatro policiais estavam no local, mas felizmente ninguém se feriu. A Polícia Rodoviária também informou que o acidente não comprometeria a fiscalização no feriado da Páscoa.