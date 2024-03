Erle Mesquita: O mercado de trabalho cearense pós-pandemia

Para além da crença do determinismo tecnológico que os avanços da inteligência artificial (IA) extinguirão milhares de empregos, especialmente aqueles com tarefas mais repetitivas e rotineiras, há que se refletir como o mercado de trabalho cearense está se modificando em meio ao ambiente macroeconômico e às necessidades tanto da oferta quanto da demanda por trabalho.

O desemprego abrandou, mas a situação daqueles que vivem essa condição há mais de doze meses merece atenção, tanto por atingir um em cada três desempregados locais, quanto por se saber que quanto mais tempo se vive o desemprego, mais difícil se torna a colocação profissional. Ademais, seis em cada dez pessoas nessa condição são mulheres, o que evidencia a necessidade de ações mais eficazes na questão de gênero, na medida em que elas continuam sofrendo um nível de desemprego mais elevado e duradouro do que os homens.

Já em termos ocupacionais houve mudanças na estrutura da população ocupada do Ceará na última década. Segundo informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cargos de dirigentes e de gerentes, assim como trabalhadores qualificados da agropecuária, florestais, da caça e da pesca e ocupações elementares, perderam espaço na estrutura ocupacional da força laboral com o avanço de ofícios mais escolarizados tanto de ensino superior quanto técnico, assim como de trabalhadores dos serviços, vendedores dos comércios e mercados.

Diante dessas realidades, é fundamental que as políticas de qualificação profissional se adaptem às mudanças em curso ao mesmo tempo em que consigam reinserir uma parcela dos desempregados de longa duração que parece cada vez mais distante de uma recolocação profissional. Ainda que a performance geral da economia possa contribuir para a melhora dos indicadores de ocupação e desemprego, é relevante desenvolver políticas que favoreçam mais e melhores oportunidades no mercado de trabalho com vistas às transformações que estão em curso. n