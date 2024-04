Medicina na Unilab: governo comprometido com educação

Foto: Acervo pessoal José Guimarães Deputado federal (PT)

O anúncio do curso de Medicina na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) no último dia 25 é mais do que uma conquista acadêmica; é a realização de um sonho antigo, uma marca do nosso governo que prioriza a qualidade e a oferta do Ensino Público em todas as esferas.

Como parlamentar cearense defensor dessa pauta, tenho imenso orgulho de fazer parte dessa história, sendo um dos articuladores dessa conquista ao lado do presidente Lula e do ministro Camilo Santana.

No último mês, pudemos comemorar ainda a instalação de seis novos campi do IFCE no Ceará, sendo dois em Fortaleza e outros em Cascavel, Campos Sales, Mauriti e Lavras da Mangabeira. Além do Programa Pé-de-Meia, que no Ceará beneficiará 185 mil jovens, com investimento de R$ 534,9 milhões.

O novo campus da Unilab na região do Maciço de Baturité nasce como um ponto de convergência para o desenvolvimento acadêmico e da comunidade. Mais oportunidade, próximo dos estudantes e sem nenhum custo.

Este novo ambiente de aprendizado será o berço de futuros médicos, enfermeiros e profissionais de saúde comprometidos com a promoção do bem-estar e da equidade.

A distribuição das vagas, com uma parcela dedicada a estudantes internacionais de países lusófonos e outra reservada para comunidades historicamente marginalizadas, reflete o compromisso do nosso governo com a diversidade e a inclusão no mundo acadêmico.

A reserva de vagas para alunos de escolas públicas do Maciço de Baturité é um passo crucial para corrigir desigualdades históricas e garantir oportunidades equitativas de acesso à educação superior.

A preparação meticulosa para os primeiros anos do curso demonstra um compromisso inabalável com a qualidade do ensino e o sucesso dos alunos. A criação de códigos de vagas para professores e técnicos administrativos é um investimento no futuro da Unilab e na formação de uma equipe dedicada e capacitada.

À medida que testemunhamos o início dessa jornada, é importante lembrar que este é apenas o começo. O sucesso do curso de Medicina na Unilab dependerá do apoio contínuo de todas as partes interessadas, desde o governo até as comunidades locais.

Como cidadão cearense, celebro este momento histórico e manifesto meu apoio incondicional ao sucesso do curso de Medicina na Unilab. Que este seja o primeiro de muitos marcos na jornada rumo a um futuro mais saudável e próspero para o nosso país. n