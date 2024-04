Desfrutar um momento salutar e necessário, às vezes, pode se tornar um transtorno, infelizmente. Na areia da praia e de repente surgem um cachorro de porte médio, sem coleira, enquanto seu dono está no mar. Aconteceu várias vezes, mas desta vez veio pra cima com todo seu potencial canino. Ah! Ele não morde! Como posso saber? Ele tem dentes, eu não o conheço.

E o susto! Não é justo! Os espaços públicos estão cada vez mais restritos e o pedestre se sente acuado cada vez mais. Os animais de estimação criados presos em ambientes limitados, para deleite ou satisfação do seu dono, vão soltos e sem coleira em locais estranhos e não convenientes para eles, perturbando pessoas que não gozam da sua intimidade. Minha amiga que mora no Cumbuco estava caminhando com o marido, enquanto um moço brincava com seu "cãozinho pitbull", sem coleira, quando inesperadamente ele avançou atingindo o rosto dela, o que ocasionou uma cirurgia plástica. Não foi pior porque ela estava usando máscara.

Pessoal, ao levar seu cão para além do seu recinto, seja qual for o porte dele, mantenha-o na coleira em respeito ao outro, pois afinal ele é seu, respeite o lado animal dele, trate-o bem, sem esquecer que os outros não são seu dono. Preserve a tranquilidade dos que não são obrigados a fazer gracinhas com eles fora de hora ou a ficarem apreensivos.