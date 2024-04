A sensação é de não mais poder, não mais ser capaz, entende? É como se a minha alma já estivesse esgotado seus resquícios de esperança, como se as células e os ossos do meu corpo estivessem finalmente cedendo. O peso é infinito para o meu ser que está em profunda tormenta.

Os números açoitam minha paz, a libido excessiva de terceiros só é capaz de me distrair de forma vaga e eu sinto como se o caos de minha cabeça estivesse me devorando rapidamente, sem mastigar.

E se eu for a falha na matrix? E se o horizonte for apenas uma utopia? E se o mar for de fato para se afogar? Ao invés de nadar contra a correnteza, recuar.

Eu sou a última carta de pé do meu castelo de cartas. Eu sou a última lágrima do luto dele e do meu. Eu sou o último esforço e o último sussurro não ouvido de socorro. Eu sou a última dose, a última tentativa.

Eu sou a última de muitas, de tantas que já foram, se foram. Eu sou a última que ainda não foi, mas vai.