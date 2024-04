Eliana Nunes Estrela: O Pé-de-Meia e as iniciativas cearenses

Em março deste ano, o Ceará oficializou sua adesão ao Pé-de-Meia, um programa do Governo Federal que promete trazer benefícios substanciais para a educação em nosso estado. Esta iniciativa, que alcançará mais de 203 mil alunos do ensino médio, é fundamental para garantir o acesso e a permanência de todos os estudantes em nossas escolas, preparando-os para um futuro promissor.

O Pé-de-Meia, ao fornecer um incentivo financeiro, eleva a renda familiar de milhares de jovens de baixa renda e impulsiona o desenvolvimento educacional de nossos alunos. Com um subsídio mensal de R$ 200,00 e um bônus adicional de R$ 1.000,00 ao término de cada ano letivo, o programa funcionará como uma poupança para os estudantes, podendo acumular até R$ 9.200,00 ao longo de sua jornada escolar, contribuindo para sua estabilidade financeira futura.

Esta iniciativa está alinhada às políticas educacionais que já estão em vigor pela Secretaria da Educação do Ceará. Nosso compromisso com a democratização do acesso, a qualidade do ensino e a redução do abandono escolar têm sido demonstrado por meio de diversas ações implementadas em nossas escolas.

Destaco a oferta do ensino em tempo integral em 75% da nossa rede, beneficiando mais de 50% dos matriculados. Este modelo amplia as oportunidades de aprendizado e contribui para a formação integral dos alunos, oferecendo atividades extracurriculares enriquecedoras.

Outra importante iniciativa é o Projeto Professor Diretor de Turma, que consiste no acompanhamento individualizado das turmas por um professor, oferecendo suporte e orientação às famílias e aos alunos em diferentes aspectos de suas trajetórias acadêmicas e sociais. Essa ação, presente em todas as nossas unidades escolares, tem sido fundamental para fortalecer o vínculo entre escola, família e comunidade. Além disso, mantemos um rigoroso acompanhamento da frequência escolar dos nossos estudantes, intervindo sempre que necessário para garantir a continuidade de seus estudos e o sucesso acadêmico.

Em resumo, estas ações refletem nosso compromisso com a educação de qualidade e com o futuro da juventude cearense. Continuaremos trabalhando incansavelmente para fortalecer e expandir esses projetos, garantindo que cada aluno tenha a oportunidade de ter uma educação de qualidade e de alcançar seu pleno potencial.