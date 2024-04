Jamieson Simões: Traficantes, milicianos e Deus no comando

A fala do ministro Gilmar Mendes do STF sobre uma possível aliança entre milicianos, traficantes e uma rede evangélica no Rio de Janeiro causou espanto nos arraiais evangélicos, mas não deveria.

Uma averiguação mínima no passado das igrejas católica, anglicana, calvinista e batista atestará a relação nada ortodoxa dessas igrejas com a rede de tráfico intercontinental de pessoas escravizadas que perdurou por quase 500 anos.

Algumas dessas denominações até pediram perdão e criaram fundos para uma reparação (como se fosse possível reparar) pelos danos causados à coletividade de pessoas negras mundo afora. Ficaram como herança a vergonha, a riqueza e a expertise no tráfico.

Talvez a novidade, nem tão nova assim, na fala do ministro, seja a "união entre traficantes, milicianos e uma rede evangélica" para consolidação dos modos de fazer o crime e controlar a venda de drogas num determinado território, mesmo sendo organizações sociais, aparentemente antagônicas e com objetivos completamente distintos.

A pastora e pesquisadora Viviane Costa apresenta em sua pesquisa de mestrado os "Traficantes evangélicos: quem são e a quem servem os novos bandidos de Deus", e Vital da Cunha em "Oração de traficante", apontam para um alinhamento religioso entre o crime e a religiosidade neopentecostal.

Se em 1990 a demanda pra "fechar o corpo" era na matriz afro-brasileira, dos anos 2000 pra cá a demanda por uma religiosidade que valide uma guerra contra o mal e proteja os soldados, encontrou no neopentecostalismo sua bênção.

No crime não tem santos. É na ponta do fuzil que os territórios são dominados e populações inteiras sujeitadas e para que isso aconteça, se faz necessário um espelhamento do ethos guerreiro dos criminosos com uma religiosidade que respalde a violência e garanta vitória do bem contra o mal.

Ninguém melhor no panteão do que o deus veterotestamentário que, através da guerra, executa sua vontade, não à toa é conhecido como "Senhor dos exércitos". O complexo de Israel no Rio de Janeiro é a expressão concreta da fala do ministro.