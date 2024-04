Tales M. de Sá Cavalcante: Reflexões de um acadêmico

No Palácio da Luz, antes sede do Governo cearense, hoje da Academia Cearense de Letras, um acadêmico foi à janela e alegrou-se por observar forte chuva. Afinal, desde cedo o dia estava "bonito para chover", como dizem os do interior. Na Capital, num desses dias, os cearenses vaiaram o surgimento do sol. Pouco tempo depois, a janela lhe trouxe pesar, ao sentir que a chuva afastou os que vivem ou transitam na praça. Ali estavam apenas os de bronze.

A primeira estátua de Fortaleza retrata o cearense herói da Guerra do Paraguai, General Tibúrcio, que nominou oficialmente a praça. Os leões que vieram da França — e sem fazer história — levaram as pessoas a usarem erroneamente o nome de Praça dos Leões. E Rachel de Queiroz que, com ou sem óculos, observa a sempre sua, pois imortal, Academia Cearense de Letras, a mais antiga do Brasil. Manuel Bandeira descreve-a em seu poema "Louvado para Rachel de Queiroz", no qual, entre outras apologias, aponta: "Louvo o Padre, louvo o Filho, o Espírito Santo louvo. Louvo Rachel e, louvada uma vez, louvo-a de novo. Louvo a sua inteligência, e louvo o seu coração. Qual maior? Sinceramente, meus amigos, não sei não. Louvo os seus olhos bonitos, louvo a sua simpatia. Louvo a sua voz nortista, louvo o seu amor de tia. [...] Louvo o seu romance: 'O Quinze' e os outros três; louvo 'As Três Marias' especialmente, mais minhas que de vocês". Em 1940, o Diário da Noite perguntou: "Daqui a cem anos... como será o mundo?" Rachel, aos trinta anos de idade, respondeu: "Podem escandalizar-se os sociólogos e toda gente mais: para o século XXI, eu prevejo a vitória social das mulheres. As mulheres deixarão de ser o elemento secundário na sociedade e na família para assumir a vanguarda de todos os atos e de todos os acontecimentos..."

Nós, cearenses, temos duas missões a realizar. Habilmente fazer com que as pessoas utilizem a denominação oficial e digna da praça. E tornar digna também a vida de seus excluídos moradores sem teto. Assim, oferecer-lhes-íamos oportunidade de conquistar o que, para o ex-presidente Ronald Reagan, é a melhor política social, um emprego.