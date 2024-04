Leandro Vasques: Distinções entre os crimes contra a dignidade sexual

A dignidade sexual da mulher sempre esteve ameaçada, e ano após ano verificamos números alarmantes de crimes sexuais, sob as suas mais variadas formas. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, por exemplo, aponta que a cada oito minutos uma mulher ou menina foi vítima de estupro no primeiro semestre de 2023, o que representou a maior marca desde 2019. Entre janeiro e junho do mesmo ano, foram 34 mil casos de estupro e estupro de vulnerável, demonstrando um aumento de 14,9% em comparação com o mesmo período de 2022.

Nesse sentido, válida e pedagógica a distinção entre os principais delitos contra a dignidade sexual: assédio sexual, importunação sexual, estupro e estupro de vulnerável.

O assédio sexual, previsto no artigo 216-A do Código Penal (pena de 1 a 2 anos de detenção), ocorre quando uma pessoa, aproveitando-se de sua posição hierárquica superior ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função, constrange alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual.

Já a importunação sexual, disposta no artigo 215-A do Código Penal (pena de 1 a 5 anos de reclusão, se o ato não constitui crime mais grave), é caracterizado pela conduta de praticar ato libidinoso contra alguém e sem o seu consentimento, com o objetivo de satisfazer desejo (lascívia) próprio ou de terceiro.

Por fim, o estupro, com previsão no artigo 213 do Código Penal (pena de 6 a 10 anos de reclusão), configura-se pelo constrangimento a alguém, mediante violência ou grave ameaça, para ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com essa pessoa se pratique outro ato libidinoso. Em caso de conjunção carnal ou ato libidinoso realizado contra menor de 14 anos ou alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, caracteriza-se o crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal (pena de 8 a 15 anos de reclusão).

Trata-se de um contexto perenemente grave, cujas cifras estratosféricas demandam, dentre outros aspectos, uma atuação cada vez mais efetiva e incisiva do sistema de justiça criminal, o que inclui a correta classificação dos fatos criminosos de acordo com os dispositivos legais do Código Penal.





