Saraiva Júnior: Ano eleitoral

Estamos em ano de eleição para vereadores e prefeitos. A rigor, a campanha eleitoral dura três meses na maioria das cidades e mais um mês em algumas outras. Imagino que será um período tumultuado. Interessante para quem deseja conhecer o comportamento dos políticos, a vontade de conscientização do povo e o caráter de boa parte dos eleitores. Muitos candidatos não sabem sequer a função pública do cargo que pretendem ocupar. Muitos estão à procura de emprego.

A ausência de um debate de qualidade foi agravada com o afastamento das correntes políticas ditas de esquerda em relação às bases populares — sindicatos, associações de bairros e zonas rurais. Restou um vazio que, aos poucos, vem sendo preenchido pelo ativismo das diversas igrejas evangélicas que gera pertencimento na comunidade e por vezes criminaliza as questões sociais, deturpando uma série de assuntos pelo rótulo de "comunismo ateu".

Por outro lado, os partidos ligados à social-democracia, que conquistaram poder no país e em diversas regiões, acomodaram-se e trocaram a manutenção dos debates políticos com as bases populares pelos meros eventos, através de passeatas e comícios, apenas no período eleitoral. Ao deixar de lado as reivindicações e os projetos sociais, a esquerda centrou a campanha política nas personalidades em destaque e nos conchavos com outros partidos distantes dos menos favorecidos.

O resultado é: as eleições passam e o povo fica, esquecido. Os projetos sociais ficam para depois e o caminho de miséria, pobreza e decepção retorna ao cotidiano das classes populares. Será uma campanha política teatral e ao vivo, com as devidas passagens da comédia à tragédia, do cinismo ao ridículo e vice-versa. Afora o submundo dos acordos que entregam as riquezas do Brasil às velhas raposas de sempre, sobra uma esquerda desnutrida e sem forças de colocar o povo nas ruas.

Ficaremos nesta campanha política com a impressão apática daqueles que assistem à destruição da natureza, à propagação das fakenews, ao populismo e ao assistencialismo exterminarem os ideais de justiça social?