SXSW 2024: What the f...

A futurista estrategista Amy Webb, que abriu a última edição do SXSW em Austin, Texas, no mês de março, deixou claro a complexidade deste momento pelo qual todos que fazem parte da Geração T estão passando; Fear, Uncertainty, Doubt, ou melhor, Medo, Incerteza e Dúvida. O mundo em geral está em transição com todas as novas tecnologias que parecem estar convergindo ao mesmo tempo e agora, deixando a sociedade perplexa, confusa e com dificuldade de tomar decisões claras.

Como líderes, estávamos acostumados a ter 80% de certeza e 20% de dúvida; assim, com nosso domínio de fatos e acontecimentos, traçávamos planos e conquistávamos admiração, inspirando nossas equipes.

Nos dias de hoje, precisamos ter muito mais humildade e empatia para permitir as soluções virem do melhor na nossa equipe e muitas vezes do mais novo ou menos experiente, porque as tecnologias mais recentes permeiam todas as áreas da nossa existência e estão disponíveis para os mais curiosos e mais capazes que enxergam melhor este ecossistema que se criou ao nosso redor. Para quem nunca foi ao SXSW, recomendo. O convite é para se permitir mergulhar profundamente num ambiente que se abre para todos os meios demonstrarem e exibirem as mais improváveis probabilidades. A beleza do evento é sua inclusão do high tech e inovação com música, cinema e arte.

É o criativo que se transforma com a tecnologia. É o momento em que os gigantes nos tranquilizam que a Inteligência Artificial chegou para facilitar e não dominar nossas vidas, mas mesmo eles reconhecem que sua posição de incumbente rapidamente muda para seguidor num simples piscar de olhos. O que assusta é a velocidade das novidades e mudanças que se apresentam. O que pensávamos que viria em cinco ou 10 anos já percebemos que é realidade ao alcance da massa.

A capacidade de processamento e criação com a inteligência artificial, de forma praticamente gratuita, modifica todos os conceitos necessários para a educação de base. Não necessitamos mais saber como, mas, sim, sugerir ou induzir. Em fevereiro deste ano vimos o lançamento de três novos modelos de IA (Open AI's Sora, Google's Gemini 1.5 e Meta's V-JEPA).

Vishal Sharma, da Amazon, comparou este momento com a Revolução Industrial. Participar do SXSW é se permitir ir com o fluxo e sentir a vibração e a importância deste período histórico que estamos vivendo. Mas, para aproveitar mesmo da experiência, precisa aceitar viver e conviver com o medo, incerteza e dúvida, e inserir isso no nosso dia a dia. n