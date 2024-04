A verdadeira ressurreição

Foto: Divulgação Padre Eugênio Pacelli, SJ. mestre em Teologia, escritor, diretor do Mosteiro dos Jesuítas e do Polo Santo Inácio, fundador do Movimento Amare

A ressurreição de Jesus não é apenas um evento do passado, mas uma realidade viva que continua a transformar nossas vidas. Somos convidados a viver como pessoas ressuscitadas em Cristo, testemunhando ao mundo o poder transformador da ressurreição de Jesus.

Jesus, após a sua ressurreição, assume a missão de consolador. Em todas as narrativas da ressurreição, vemos Jesus consolando, animando e conduzindo seus discípulos. Podemos destacar quatro frutos da presença de Jesus ressuscitado na vida dos discípulos e em nossas vidas: paz, alegria, leveza e envio.

Viver a Pascoa é viver ressuscitado com Cristo. O que significa isso? Primeiramente, viver ressuscitado significa viver em vida nova. Assim como Jesus saiu do túmulo, deixemos para trás velhos modos de vida, hábitos destrutivos, escuridões e pecados. A Pascoa é transformação, é passagem do velho à novidade de Deus. Viver o novo de Deus. As coisas velhas já passaram. O que em ti está morto e precisa ressuscitar?

Deixa no sepulcro todo sinal de morte, escuridão ou desesperança. Viver ressuscitado significa viver em liberdade. A ressurreição de Jesus libertou-nos do poder do pecado e da morte. Não estamos mais escravizados pelo passado, pelo medo ou pela culpa. Somos livres para seguir Jesus e viver de acordo com os seus ensinamentos.

Viver plenamente, afinal foi para a liberdade que Cristo te libertou! Ressuscita teus sonhos, fé, força e ousadia! Viver ressuscitado significa viver em esperança. A ressurreição de Jesus nos lembra que, não importa o que aconteça, podemos confiar em seu poder para nos sustentar em todos os momentos. A eternidade de Jesus já vive em mim!

Aqui, já criamos eternidade na nossa capacidade de amar e sermos amados. O que salva é o amor. O que te tira a esperança? Qual a eternidade você hoje está semeando pra amanhã? Por fim, viver ressuscitado significa viver em comunhão com os outros. Que neste período da Páscoa e sempre, possamos verdadeiramente viver ressuscitados em Cristo, permitindo que sua ressurreição transforme cada aspecto de nossas vidas e nos capacite a viver como seus discípulos fiéis. n