Foto: Samuel Setubal Mudanças de clima com sol, chuva fica muito comum o surgimento de viroses que causam sintomas gripais em crianças na Carreta Pediátrica no Hospital da Criança. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Como fotografo pela manhã, acabo acompanhando bastante matérias em hospitais da cidade. Essa semana realizei pautas com crianças com sintomas gripais a doenças mais graves, como câncer. A emoção sempre aparece nessas pautas e tento captá-las. Nesta foto em especial, fiquei a observar a interação da criança com o médico, buscando o melhor ângulo, tentando captar a emoção e a segurança que aquela menina estava sentindo e traduzir tudo isso em fotografia.