Moema Soares: TVC 50 anos: comunicação pública é democracia

Educação, informação e conhecimento. Alguns dos pilares da democracia passam por uma comunicação acessível, comprometida e esclarecedora. A memória da TV Ceará cataloga a história do Estado e de cada um dos cearenses.

Esse meio século registra grandes marcos históricos da Terra da Luz e seus inúmeros destaques na região Nordeste e em todo o território brasileiro. Daqui saíram grandes representantes na literatura, política, economia, música, humor, cultura e arte. E um fator une todos esses aspectos e a TV Ceará: a educação.

O Estado que mais se destaca na educação, também é referência na história do telensino. Há 50 anos, preencher as lacunas da oferta escolar era um desafio que a TV Educativa poderia colaborar. Assim, entrava no ar a TVE, Canal 5, para Fortaleza e demais municípios cearenses. Metodologia desenvolvida pela Secretaria da Educação, que teve sua atividade ampliada em volume e abrangência, sendo referência nacional em teleducação, exportando o modelo de ensino de qualidade para todo Brasil, já naquela época.

Pouco tempo depois, a emissora teve sua programação ampliada para abrigar o jornalismo, a cultura, o humor, a dramaturgia. Mais uma vez, a TVC mostrou sua cearensidade ao superar desafios, fazer a diferença e, novamente, ser referência em programas regionais como Terral e Ceará Caboclo. Uma emissora-escola, que descobriu, lapidou e revelou grandes nomes do jornalismo e do entretenimento para o Ceará e o mundo.

A TVC segue sendo uma ferramenta importante para o exercício da cidadania, possibilitando a participação ativa, o conhecimento de direitos e deveres e a prestação de serviços. O jornalismo que vai além da simples divulgação de um fato. Fazemos uma análise aprofundada, permitindo ao telespectador formar opinião própria.

Continuamos investindo em nosso pilar fundamental, a teleducação. Estamos nos modernizando e seguindo tendências mundiais. Nas redes sociais, como o Youtube, nos aproximamos dos 200 mil seguidores, com uma média de 1 milhão e 200 mil visualizações por mês. E com um diferencial: a credibilidade, cada vez mais importante na guerra contra as fake news. Por aqui emergem elementos vitais da democracia, como informação, pluralismo e diversidade de pensamento, cidadania e transparência.

Estamos há cinco décadas entrando na casa do povo cearense, levando o Ceará para o mundo, fazendo rir, chorar, se emocionar, formar senso crítico. E queremos, cada vez mais, estar perto do cearense e fortalecer, com qualidade e credibilidade, a comunicação pública do Estado do Ceará.