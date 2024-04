O (re)conhecimento de ser autista

"Essa menina vai ficar doida de tanto estudar", "Deixa de ser fresca, aprenda a comer de tudo", "É tão inteligente pra umas coisas e tão burra pra outras!". "Mulher, deixa de ser lesada, aprende a observar!". Eram algumas coisas que ela ouvia da família a vida inteira.

Cresceu quase sem amigos, preferia ficar em casa lendo do que sair. Além disso, não apreciava conversar com os jovens da idade dela, os mais velhos lhe pareciam mais maduros

e interessantes.

Aprendeu com os livros a ler nas entrelinhas. Mas com os seres humanos, ela queria que fossem bem literais. Por outro lado, não conseguia se declarar olhando nos olhos, mas se lhe dessem papel e caneta, ela dizia tudo o que sentia com palavras lindas de se emocionar. Falando em emoção, ela não se permitia ser vista chorando. Tinha vergonha.

Receber o diagnóstico de autismo aos 40 anos lhe soou como um alívio. Então ela não era aquela pessoa ruim que tanto falavam? Tantas vezes foi chamada de besta, chata, antipática apenas por gostar de se isolar... Quantas vezes julgou a si mesma e se culpou...

Mas agora tudo fazia sentido, ela passou a entender muitas situações pelas quais passou. Descobriu que ser autista não era viver num mundo à parte, mas ser uma parte viva do mundo... Agora ela tinha esse conhecimento, sabia onde e como buscar ajuda quando precisasse.