Roberto Galvão: Ignez e as artes plásticas

Quando enveredei pelo mundo das artes, nada sabia do campo onde pretendia desenvolver atividade profissional. Era ainda quase um menino. Na verdade, apenas sonhava em ser artista.

Hoje sei que mesmo Raimundo Cela, então reconhecido como nosso maior artista, não conseguiu vender nada em sua individual na Casa de Juvenal Galeno, promovida por Osmundo Pontes, em 1945. Surge uma questão: Por que será que Reis Carvalho, João Saboia, Araripe Macedo, Isabel Rabelo e o próprio Cela, com sacrifício, exilaram-se na busca por dominar esse ofício? O certo é que até Aldemir Martins e Antônio Bandeira, não se vendia arte em Fortaleza.

No meu caso, não viajei para estudar no Sul. Não tinha condição financeira. Tudo que sei aprendi conversando com artistas mais experientes, vendo-os trabalhar, frequentando exposições e lendo livros de arte em bibliotecas. Quem comprava? não lembro. José Alcy Siqueira é o único nome de comprador que ressalvo. Em suas paredes ele tinha Cela, Vicente Leite, Barrica.

Essa introdução se faz necessária para contextualizar a importância da atuação de D. Ignez. Sempre a chamei assim, porque sua postura se impunha, se sobrepunha. Ainda hoje é difícil entender a origem dessa energia, da força e autoridade que ela transmitia. Como uma pessoa podia atuar em tantas áreas, mesmo correlatas, e impor sua visão, geralmente nova e nada subdesenvolvida ou periférica?

O espírito de D. Ignez era múltiplo, instigante, até revolucionário nos campos onde atuou na provinciana Fortaleza: na decoração, na culinária, nos modos de receber e servir. Todavia, para mim, a sua atuação mais significativa foi no campo das Artes. Gerou modificação social. Melhor dizendo: ela fez uma espécie de Arte-Educação social, se é que isso existe. Levou a sociedade a perceber a importância das Artes. Ela educou adultos já formados, políticos, industriais, gente resolvida, bem-educada e rica. Atuou também no refinamento de artistas e na criação de um espírito colecionista. Esta foi uma importantíssima herança que D. Ignez nos deixou nas Artes. Por certo, no campo das artes no Ceará, ela sempre será Inezquecível.